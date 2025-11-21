Formation Reiki Niveau 1 Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Formation Reiki Niveau 1

12 Rue du Crêt des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 250 – 250 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pas besoin d’être un Bouddha pour commencer le Reiki.

Je suis thérapeute et Maître enseignante Reiki.

Mais avant tout… humaine. Comme toi.

Je traverse des émotions, des vagues, des doutes.

Et c’est précisément grâce au Reiki que j’ai appris à ne plus me laisser submerger à écouter, à respirer, à accueillir.

Ce que je transmets, ce n’est pas juste une méthode ou des protocoles.

C’est une expérience vivante, profonde, humaine. Dans un cadre doux, clair, sans masque.

Le Reiki m’a reconnectée à moi-même, aux autres, à ce qui est vivant.

Il m’a offert un espace de paix intérieure, même au cœur des tempetes.

Et aujourd’hui, c’est ce que je souhaite partager avec toi.

Pour qui ?

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant découvrir le Reiki, sans aucun prérequis. Que tu sois novice ou que tu aies déjà une expérience en médecines douces, tu es à ta place ici.

Tu n’as pas besoin d’être déjà “zen” ou parfaitement aligné.

Juste l’envie d’ouvrir une porte, de t’écouter, de te retrouver.

Au programme Reiki Usui Niveau 1 Les soins à soi-même

Ce stage se déroule sur 2 journées et comprend

·L’histoire du Reiki Usui

·Comment utiliser l’énergie pour son mieux-être

·Méditations guidées

·Rituel d’ouverture de ton canal sacré de réception de l’énergie universelle

·Techniques d’auto-soin

·Apprendre à se protéger énergétiquement

À l’issue de la formation, tu reçois un certificat de participation ainsi qu’un guide complet pour continuer ta pratique à la maison.

La formation se déroule dans un cadre apaisant, propice à l’apprentissage, avec des sessions pratiques en plein air si la météo le permet.

Infos pratiques

Places limitées pour garantir un accompagnement personnalisé

Tarif 200 € — Acompte de 50 € à l’inscription

Repas tiré du sac pour les deux midis

Réservation obligatoire

0630205874, samfeedubien@sfr.fr

Les dates ne te conviennent pas ? Tu peux me contacter, nous trouverons une solution ensemble.

Je serai là pour t’accompagner, pas à pas.

Avec bienveillance, simplicité et présence.

Tu sens que c’est peut-être le bon moment pour toi ? Alors viens vivre cette aventure. .

12 Rue du Crêt des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 58 74 samfeedubien@sfr.fr

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English : Formation Reiki Niveau 1

L’événement Formation Reiki Niveau 1 Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-04-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)