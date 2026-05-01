Atelier Cricut personnalisation de tissu Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux mardi 26 mai 2026.
Salle Auguste Bailly Rue Jean Vergne Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 5 EUR
Début : 2026-05-26 20:00:00
fin : 2026-05-26 22:00:00
2026-05-26
La Cricut est une machine à dessiner et découper plusieurs matières pour customiser des objets, du tissu, faire du bricolage.
Venez découvrir comment personnaliser un objet en tissu (trousse, vêtement) avec un dessin, un mantra, un prénom, grâce à) notre machine à découper.
Inscription par téléphone, sms ou email 06 51 26 08 07.
Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents .
Salle Auguste Bailly Rue Jean Vergne Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com
L’événement Atelier Cricut personnalisation de tissu Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
