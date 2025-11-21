Saint-Laurent-en-Grandvaux

Don du sang

La sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 16:00:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-07-27 2026-09-21 2026-11-30

Don du sang à la Sittelle à Saint-Laurent, de 16h à 19h.

Une collation vous sera servie après le don.

Possibilité de prendre rdv en ligne (conseillé) sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .

La sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Don du sang

L’événement Don du sang Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX