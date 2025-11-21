Don du sang Saint-Laurent-en-Grandvaux
Don du sang Saint-Laurent-en-Grandvaux lundi 1 juin 2026.
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Don du sang
La sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 16:00:00
fin : 2026-07-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-01 2026-07-27 2026-09-21 2026-11-30
Don du sang à la Sittelle à Saint-Laurent, de 16h à 19h.
Une collation vous sera servie après le don.
Possibilité de prendre rdv en ligne (conseillé) sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .
La sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Don du sang
L’événement Don du sang Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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