Séance de Qi Gong Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux
Séance de Qi Gong Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux mardi 31 mars 2026.
Séance de Qi Gong
Rue des Rochats Dojo Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 10:15:00
fin : 2026-06-23 11:30:00
Date(s) :
2026-03-31 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-16 2026-06-23
Art énergétique chinois, le Qi gong est une activité de bien-être, de détente et d’harmonisation de votre corps pratiques douces pour un bien être optimal!
Découvrez la philosophie chinoise et profitez de ses bienfaits !
Séance de Qi gong avec Josiane Bertolini au dojo de Saint-Laurent certains mardis de 10h15 à 11h30.
Tarif: 10€ séance OU abonnement de 10 séances 90€
Sur réservation au 06.70.06.94.91 .
Rue des Rochats Dojo Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 06 94 91 contact@jurabalades.com
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English : Séance de Qi Gong
L’événement Séance de Qi Gong Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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