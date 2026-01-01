Pierre Bourgeois en concert au Séquane bar Sequane Saint-Laurent-en-Grandvaux
Pierre Bourgeois en concert au Séquane bar Sequane Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 24 janvier 2026.
Pierre Bourgeois en concert au Séquane
bar Sequane 3 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 21:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Pierre Bourgeois en concert au Sequane, samedi 24 janvier 2026 à partir de 21h00 ; reprise, chansons fr & folk.
Entrée libre et gratuite. .
bar Sequane 3 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 34 00 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pierre Bourgeois en concert au Séquane
L’événement Pierre Bourgeois en concert au Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-01-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX