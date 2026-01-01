Pierre Bourgeois en concert au Séquane bar Sequane Saint-Laurent-en-Grandvaux

Pierre Bourgeois en concert au Séquane

bar Sequane 3 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Pierre Bourgeois en concert au Sequane, samedi 24 janvier 2026 à partir de 21h00 ; reprise, chansons fr & folk.

Entrée libre et gratuite. .

bar Sequane 3 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 34 00 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pierre Bourgeois en concert au Séquane

L’événement Pierre Bourgeois en concert au Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-01-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX