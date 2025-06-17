Voyage sonore Sam fée du bien Saint-Laurent-en-Grandvaux
Voyage sonore Sam fée du bien Saint-Laurent-en-Grandvaux mardi 26 mai 2026.
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Voyage sonore Sam fée du bien
12 Rue du Crêt des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 10:00:00
fin : 2026-06-28 11:30:00
Date(s) :
2026-05-26 2026-06-09 2026-06-14 2026-06-23 2026-06-28
La sonothérapie est bien plus qu’une simple expérience auditive. Elle offre un voyage profond vers la détente, la guérison et l’harmonie intérieure. En utilisant des vibrations sonores spécifiques, la sonothérapie agit sur le corps, l’esprit et l’âme, offrant une multitude d’avantages pour le bien-être global .
Lors de cette séance, en plus du chant des bols tibétains vous découvrirez d’autres instruments comme les cymbales, le gong … afin de vous immerger dans une expérience sonore inoubliable.
Vous pouvez dès à présent réserver votre place ou me contacter pour plus de renseignements au 06.30.20.58.74.
Prévoir tapis de sol, oreiller et plaid .
12 Rue du Crêt des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 58 74 samfeedubien@sfr.fr
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English : Voyage sonore Sam fée du bien
L’événement Voyage sonore Sam fée du bien Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-05-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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