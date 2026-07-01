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Les guinguettes de Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Grandvaux

vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Laurent-en-Grandvaux

Les guinguettes de Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place Pasteur
Ville
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Les guinguettes de Saint-Laurent

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-14

Les guinguettes de Saint-Laurent en Grandvaux reprennent en 2026 !
Venez partager des soirées conviviales et festives, dès 19h
Guinguette du 24 juillet, sur le Parc, animée par Rythm’ix Sono. La buvette et le repas vous seront proposés par l’ACCA de Saint-Laurent.
Guinguette du 14 août, Place Pasteur, animée par Rythm’ix Sono. La buvette et le repas vous seront proposés par le Moto-club.   .

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 13 

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English : Les guinguettes de Saint-Laurent

L’événement Les guinguettes de Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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