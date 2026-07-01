Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Les guinguettes de Saint-Laurent

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-14

Les guinguettes de Saint-Laurent en Grandvaux reprennent en 2026 !

Venez partager des soirées conviviales et festives, dès 19h

Guinguette du 24 juillet, sur le Parc, animée par Rythm’ix Sono. La buvette et le repas vous seront proposés par l’ACCA de Saint-Laurent.

Guinguette du 14 août, Place Pasteur, animée par Rythm’ix Sono. La buvette et le repas vous seront proposés par le Moto-club. .

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 13

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English : Les guinguettes de Saint-Laurent

L’événement Les guinguettes de Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX