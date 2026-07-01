Les guinguettes de Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Grandvaux
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Laurent-en-Grandvaux
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Les guinguettes de Saint-Laurent
Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-14
Les guinguettes de Saint-Laurent en Grandvaux reprennent en 2026 !
Venez partager des soirées conviviales et festives, dès 19h
Guinguette du 24 juillet, sur le Parc, animée par Rythm’ix Sono. La buvette et le repas vous seront proposés par l’ACCA de Saint-Laurent.
Guinguette du 14 août, Place Pasteur, animée par Rythm’ix Sono. La buvette et le repas vous seront proposés par le Moto-club. .
Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 13
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English : Les guinguettes de Saint-Laurent
L’événement Les guinguettes de Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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