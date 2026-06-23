Exposition estivale Cabinet de curiosités Ferme L. Mignot Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Exposition estivale Cabinet de curiosités

Ferme L. Mignot 37 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Expo thématique annuelle à la Ferme Louise Mignot Cabinet de curiosité , proposée par les Amis du Grandvaux.

L’expo est ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 19h, du 26 juillet au 16 août 2026. .

Ferme L. Mignot 37 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition estivale Cabinet de curiosités

L’événement Exposition estivale Cabinet de curiosités Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX