Exposition estivale Cabinet de curiosités Ferme L. Mignot Saint-Laurent-en-Grandvaux
Exposition estivale Cabinet de curiosités Ferme L. Mignot Saint-Laurent-en-Grandvaux dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Exposition estivale Cabinet de curiosités
Ferme L. Mignot 37 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Expo thématique annuelle à la Ferme Louise Mignot Cabinet de curiosité , proposée par les Amis du Grandvaux.
L’expo est ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 19h, du 26 juillet au 16 août 2026. .
Ferme L. Mignot 37 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Exposition estivale Cabinet de curiosités
L’événement Exposition estivale Cabinet de curiosités Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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