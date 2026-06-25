Vide-grenier Saint-Laurent-en-Grandvaux
samedi 8 août 2026 · Saint-Laurent-en-Grandvaux
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Vide-grenier
Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Vide-grenier organisé par l’association Les Poilus à 4 pattes. Buvette et restauration sur place.
Arrivée des exposants à 6h00. 2.50€ le mètre
Entrée gratuite.
pour réserver votre emplacement, contacter le 06 89 25 54 52 (sms de préférence). .
Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 54 52 jennifer.barberat@orange.fr
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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