UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Laurent-en-Grandvaux

Vide-grenier Saint-Laurent-en-Grandvaux

samedi 8 août 2026 · Saint-Laurent-en-Grandvaux

Vide-grenier Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place Pasteur
Ville
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
Département
Jura
Tarif

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Vide-grenier

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Vide-grenier organisé par l’association Les Poilus à 4 pattes. Buvette et restauration sur place.
Arrivée des exposants à 6h00. 2.50€ le mètre
Entrée gratuite.
pour réserver votre emplacement, contacter le 06 89 25 54 52 (sms de préférence).   .

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 54 52  jennifer.barberat@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

À voir aussi à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura)