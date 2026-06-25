Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Tournoi de tennis

Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-08-24

Tournoi de tennis organisé par le Tennis Club du Grandvaux, à Saint-Laurent-en-Grandvaux du 24 août au 06 septembre 2026.

Trophée QUATUOR.

Participation 18€ de NC à 15/1. Dès 12 ans. Femmes, Hommes & Seniors.

Infos Aurélien Bouchot 06 83 16 73 26 .

Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 16 73 26

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English : Tournoi de tennis

L’événement Tournoi de tennis Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX