Tournoi de tennis Saint-Laurent-en-Grandvaux
lundi 24 août 2026 · Saint-Laurent-en-Grandvaux
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Tournoi de tennis
Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-08-24
Tournoi de tennis organisé par le Tennis Club du Grandvaux, à Saint-Laurent-en-Grandvaux du 24 août au 06 septembre 2026.
Trophée QUATUOR.
Participation 18€ de NC à 15/1. Dès 12 ans. Femmes, Hommes & Seniors.
Infos Aurélien Bouchot 06 83 16 73 26 .
Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 16 73 26
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English : Tournoi de tennis
L’événement Tournoi de tennis Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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