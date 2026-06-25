UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Laurent-en-Grandvaux

Tournoi de tennis Saint-Laurent-en-Grandvaux

lundi 24 août 2026 · Saint-Laurent-en-Grandvaux

Tournoi de tennis Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
Rue des Rochats
Ville
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
Département
Jura
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Tournoi de tennis

Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-08-24

Tournoi de tennis organisé par le Tennis Club du Grandvaux, à Saint-Laurent-en-Grandvaux du 24 août au 06 septembre 2026.
Trophée QUATUOR.
Participation 18€ de NC à 15/1. Dès 12 ans. Femmes, Hommes & Seniors.
Infos Aurélien Bouchot 06 83 16 73 26   .

Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 16 73 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de tennis

L’événement Tournoi de tennis Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

À voir aussi à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura)