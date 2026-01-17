Circuit des viaducs de la Ligne des Hirondelles Départ de l’office de tourisme Saint-Laurent-en-Grandvaux

Circuit des viaducs de la Ligne des Hirondelles

Départ de l’office de tourisme 7 Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 12:30:00

fin : 2026-09-10 18:30:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-09-03 2026-09-10

Excursion à la découverte des viaducs de la Ligne des Hirondelles, avec un guide direction Morez !

De Saint-Laurent à Morez

– RDV à la gare de Saint-Laurent-en-Grandvaux à 12h40

– trajet commenté en train jusqu’à Morez (train de 12h57)

– Visite de la ville de Morez

– Visite guidée du Musée de la Lunette

– trajet retour avec commentaires pour répondre à vos dernières interrogations

Tarif

28€/adulte (à partir de 12 ans)

14€/enfant (4 à 11 ans inclus)

Infos et réservation obligatoire avant le mercredi sur le site de l’Office de Tourisme Haut-Jura Grandvaux ou par téléphone 03 84 60 15 25. .

Départ de l’office de tourisme 7 Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit des viaducs de la Ligne des Hirondelles

L’événement Circuit des viaducs de la Ligne des Hirondelles Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-01-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX