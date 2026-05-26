Karaoké Live Géant Lieu-dit Sur les Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Karaoké Live Géant

Lieu-dit Sur les Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Karaoké Géant au Casino JOA!

Rendez-vous le vendredi 12 juin, dès 20h30, en partenariat avec le Boeuf sur le toit & d’EMMA (Ecole de musique moderne et amplifiée de Lons le Saunier).

Oser Chanter S’amuser… un moment 100% convivial ! .

Lieu-dit Sur les Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90

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English : Karaoké Live Géant

L’événement Karaoké Live Géant Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX