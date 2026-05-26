Karaoké Live Géant Lieu-dit Sur les Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux
Karaoké Live Géant Lieu-dit Sur les Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux vendredi 12 juin 2026.
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Karaoké Live Géant
Lieu-dit Sur les Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Karaoké Géant au Casino JOA!
Rendez-vous le vendredi 12 juin, dès 20h30, en partenariat avec le Boeuf sur le toit & d’EMMA (Ecole de musique moderne et amplifiée de Lons le Saunier).
Oser Chanter S’amuser… un moment 100% convivial ! .
Lieu-dit Sur les Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karaoké Live Géant
L’événement Karaoké Live Géant Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
À voir aussi à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura)
- Atelier Cricut personnalisation de tissu Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux 26 mai 2026
- Salon du bien-être Bulles d’Harmonie Salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux 30 mai 2026
- Tattoo Flash Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux 30 mai 2026
- Don du sang Saint-Laurent-en-Grandvaux 1 juin 2026
- Permanence France Renov’ par l’association AJENA La chevêchette Saint-Laurent-en-Grandvaux 4 juin 2026