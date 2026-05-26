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Karaoké Live Géant Lieu-dit Sur les Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux

Karaoké Live Géant Lieu-dit Sur les Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux

Karaoké Live Géant Lieu-dit Sur les Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Lieu-dit Sur les Crêts

Adresse : Casino JOA

Ville : 39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux

Département : Jura

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Karaoké Live Géant

Lieu-dit Sur les Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Karaoké Géant au Casino JOA!
Rendez-vous le vendredi 12 juin, dès 20h30, en partenariat avec le Boeuf sur le toit & d’EMMA (Ecole de musique moderne et amplifiée de Lons le Saunier).
Oser Chanter S’amuser… un moment 100% convivial !   .

Lieu-dit Sur les Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90 

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English : Karaoké Live Géant

L’événement Karaoké Live Géant Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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