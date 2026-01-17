Excursion sur la Ligne des Hirondelles Départ de l’office de tourisme Saint-Laurent-en-Grandvaux
Départ de l’office de tourisme 7 Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Début : 2026-07-07 09:45:00
fin : 2026-08-18 18:20:00
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Venez découvrir avec un guide qualifié, les richesses du Grandvaux et profiter d’un magnifique périple sur cette ligne ferroviaire incontournable !
De Saint-Laurent à Saint-Claude
– RDV pour un café d’accueil à l’Office de tourisme Haut-Jura Grandvaux à 9h45
– Départ pour la visite guidée de l’ancienne Ferme Mignot
– Déjeuner libre à Saint-Laurent-en-Grandvaux ou pique-nique commandé avec notre traiteur partenaire.
– trajet commenté en train jusqu’à Saint-Claude (50min de trajet environ, train de 12h57)
– trajet retour avec commentaires pour répondre à vos dernières interrogations
Pour les jeunes, un livret d’enquête et de jeux les accompagnent tout au long de la journée.
Tarif
42€/adulte (à partir de 12 ans)
21€/enfant (4 à 11 ans inclus)
Infos et réservation obligatoire avant le lundi sur le site de l’Office de Tourisme Haut-Jura Grandvaux ou par téléphone 03 84 60 15 25. .
Départ de l’office de tourisme 7 Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com
