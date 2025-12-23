Marché hebdomadaire, Place de la Mairie Saint-Laurent-en-Grandvaux

Marché hebdomadaire

Place de la Mairie Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 08:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

Marché hebdomadaire tous les dimanches matin de avril à octobre, de 8h à 12h sur la place devant la mairie à Saint Laurent. Nombreux commerçants fruits et légumes, fromages, miel, textiles… .

Place de la Mairie Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 13 mairie@st-laurent39.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché hebdomadaire

L’événement Marché hebdomadaire Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-12-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX