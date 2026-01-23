Vernissage de l’expo Marie-France Chatellier Centre culturel du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux

Vernissage de l’expo Marie-France Chatellier

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

2026-06-13 18:00:00

Mes petits papiers.

J’investis l’univers du collage depuis de nombreuses années. Mes créations, teintées de romantisme et de surréalisme expriment des idées, des états d’âme, des émotions, des rêves…

Je trouve mes inspirations dans des illustrations, dans des livres, dans divers magazines…Mon atelier est une véritable boîte à trésors. J’aime faire revivre des artistes d’autrefois. Ils m’accompagnent sur le chemin de la création. Le passé s’enchevêtre au présent. Mon esprit vagabonde au fil des pages que je tourne. J’entends les voix des images qui me parlent.

Je découpe, je déchire, j’assemble, je juxtapose. Je reconstruis et je donne vie à différents éléments. Je rassemble mes petits papiers en suivant l’inspiration de l’instant. Ils sont ma palette de couleurs. J’essaie de trouver une harmonie, de recréer une nouvelle réalité. C’est alors le début d’une histoire que je vous laisse poursuivre.

Le collage est un espace de liberté, de transformation, d’expression et de poésie.

(Marie-France Chatellier)

VERNISSAGE SAMEDI 13 JUIN à 18h00 en présence de l’artiste.

Entrée libre, Du lundi au vendredi 14h/19h samedi 9h/12h .

+33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr

