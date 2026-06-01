Fête de la musique au Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux dimanche 21 juin 2026.

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Fête de la musique au Casino JOA

Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert dès 19h30 sur la terrasse du Comptoir JOA, à l’occasion de le fête de la musique. .

Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90

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English : Fête de la musique au Casino JOA

L’événement Fête de la musique au Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX