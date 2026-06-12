Coupe du monde de Football diffusion de tous les matchs Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux
Coupe du monde de Football diffusion de tous les matchs Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux mardi 16 juin 2026.
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Coupe du monde de Football diffusion de tous les matchs
Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-22 2026-06-26
A l’occasion de la coupe du monde Football 2026, le casino JOA diffusera tous les matchs au bar des sports.***(voir conditions et détails)
Pour les matchs de l’équipe de France show freestyle football & tirage au sort. Des maillots de l’équipe de France à gagner. .
Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90
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English : Coupe du monde de Football diffusion de tous les matchs
L’événement Coupe du monde de Football diffusion de tous les matchs Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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