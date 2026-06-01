Kermesse à l’ EHPAD rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux
Kermesse à l’ EHPAD rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 27 juin 2026.
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Kermesse à l’ EHPAD
rue du coin d’amont EHPAD Louise Mignot Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin, l’EHPAD Louise Mignot vous ouvre ses portes pour un après-midi festif et animé
De 15h à 18h retrouvons-nous autour de 15 grands jeux, le vélo à smoothie du CPIE, une buvette (boissons, gaufres, gâteaux) et le concert du Grandval Orchestra à 16h.
Pour les petites faims, des flammenkueche seront à déguster sur place ou à emporter réservez-les dès à présent directement à l’EHPAD (7€/unité, avec ou sans lardons).
Venez nombreux ! .
rue du coin d’amont EHPAD Louise Mignot Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 12 03
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English : Kermesse à l’ EHPAD
L’événement Kermesse à l’ EHPAD Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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