Kermesse à l’ EHPAD rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Kermesse à l’ EHPAD

rue du coin d’amont EHPAD Louise Mignot Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin, l’EHPAD Louise Mignot vous ouvre ses portes pour un après-midi festif et animé

De 15h à 18h retrouvons-nous autour de 15 grands jeux, le vélo à smoothie du CPIE, une buvette (boissons, gaufres, gâteaux) et le concert du Grandval Orchestra à 16h.

Pour les petites faims, des flammenkueche seront à déguster sur place ou à emporter réservez-les dès à présent directement à l’EHPAD (7€/unité, avec ou sans lardons).

Venez nombreux ! .

rue du coin d’amont EHPAD Louise Mignot Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 12 03

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English : Kermesse à l’ EHPAD

L’événement Kermesse à l’ EHPAD Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX