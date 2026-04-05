Passage du Tour de France à Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Grandvaux dimanche 19 juillet 2026.

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Passage du Tour de France à Saint-Laurent

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 15:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le dimanche 19 juillet 2026, passage de la 15ème étape du Tour de France à Saint Laurent en Grandvaux lors de l’étape CHAMPAGNOLE > PLATEAU DE SOLAISON BRISON

Les coureurs traverseront la commune en empruntant successivement

le rond-point des Jourats ;

la rue de Paris ;

la rue de Genève ;

le rond-point des Crêts ;

puis le secteur de la Savine en direction de Morbier.

Saint-Laurent-en-Grandvaux accueillera également un sprint intermédiaire rue de Paris, à

hauteur du Monument aux Morts.

A cette occasion , le Handball Club Chaux des Prés propose de se retrouver place Pasteur à Saint-Laurent-en-Grandvaux de 10h à 15h

Au programme

Chateau gonflable géant

Quiz sur le sport

Parcours vélo enfant

concert

Mais aussi de quoi se restaurer et se rafraîchir avec buvette et repas sur place salade, frites, saucisses ou merguez, tarte

(sur place ou à emporter)

Les horaires prévisionnels de passage sont les suivants

Caravane publicitaire entre 11h35 et 11h40 ;

Coureurs entre 13h40 et 13h45. .

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté uschauxhandball@gmail.com

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English : Passage du Tour de France à Saint-Laurent

L’événement Passage du Tour de France à Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX