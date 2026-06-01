Saint-Laurent-en-Grandvaux

Animation jeux en bois

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-16

Animation Jeux en bois sur le marché de Saint Laurent en Grandvaux .

Jeux pour petits et grands, à découvrir gratuitement ! .

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 13 mairie@st-laurent39.fr

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English : Animation jeux en bois

L’événement Animation jeux en bois Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX