Stage Reiki Usui Niveau 2 Salon bien -être Sam fée du bien Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Stage Reiki Usui Niveau 2

Salon bien -être Sam fée du bien 12 Rue du Crêt des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Prêt(e) à franchir une nouvelle étape dans votre parcours Reiki ?

Le niveau 2 vous ouvre les portes d’une pratique encore plus puissante et transformatrice, où l’énergie et l’intuition deviennent vos alliées au quotidien.

Savoir utiliser le reiki sur les autres, et perfectionner sa méthode à travers divers enseignements.

Ce stage se tient sur 2 journées.

Déroulement du stage

Apprentissage des symboles.

Des méditations.

Nettoyage karmique

Agrandissement de votre canal sacré.

Les techniques effectuer les soins à distances.

On développera également les divers possibilités et facultés selon les capacités de chacun.

À la fin de cette formation, vous recevrez un certificat de participation au niveau 2 et un guide complet sur le Reiki pour continuer votre pratique chez vous.

Cette formation s’adresse à toute personne ayant été initiée au niveau 1

La formation se déroulera dans un cadre apaisant et propice à l’apprentissage.

Les places sont limitées pour garantir une attention personnalisée à chaque participant.

Tarif 250€

Acompte de 50€ pour confirmer l’inscription

Repas canadien pour samedi et dimanche midi

Infos/ réservation 0630205874 ou samfeedubien@sfr.fr

Si vous souhaitez participer mais que les dates ne vous conviennent pas, vous pouvez prendre contacte avec moi .

Salon bien -être Sam fée du bien 12 Rue du Crêt des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 58 74 samfeedubien@sfr.fr

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English : Stage Reiki Usui Niveau 2

L’événement Stage Reiki Usui Niveau 2 Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-04-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)