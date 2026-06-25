Concert Tribute Indochine Parking du Casino JOA de Saint Laurent en Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux

samedi 29 août 2026 · Parking du Casino JOA de Saint Laurent en Grandvaux · Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Concert Tribute Indochine

Parking du Casino JOA de Saint Laurent en Grandvaux Lieu-dit Sur les Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Le groupe belge Black City vous propose une concert Tribute Indochine en plein air au Casino JOA de Saint Laurent en Grandvaux. Concert gratuit et ouvert à tous. Restauration et buvette sur place. .

Parking du Casino JOA de Saint Laurent en Grandvaux Lieu-dit Sur les Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90

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English : Concert Tribute Indochine

L’événement Concert Tribute Indochine Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-12 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses