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Octobre Rose à Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux

samedi 10 octobre 2026 · Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place Pasteur
Ville
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
Département
Jura
Tarif

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Octobre Rose à Saint-Laurent-en-Grandvaux

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:00:00
fin : 2026-10-10 15:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Marche rose organisée par les Crapahuts . Inscription sur place de 8h à 10h. 2 parcours aux choix.
Samedi 10 octobre.
Informations à venir
En partenariat avec la commune.   .

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 29 87 85 

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English : Octobre Rose à Saint-Laurent-en-Grandvaux

L’événement Octobre Rose à Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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