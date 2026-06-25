Octobre Rose à Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Laurent-en-Grandvaux
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Octobre Rose à Saint-Laurent-en-Grandvaux
Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:00:00
fin : 2026-10-10 15:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Marche rose organisée par les Crapahuts . Inscription sur place de 8h à 10h. 2 parcours aux choix.
Samedi 10 octobre.
Informations à venir
En partenariat avec la commune. .
Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 29 87 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Octobre Rose à Saint-Laurent-en-Grandvaux
L’événement Octobre Rose à Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
À voir aussi à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura)
- Vide-grenier Saint-Laurent-en-Grandvaux 8 août 2026
- Les guinguettes de Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Grandvaux 14 août 2026
- Concert Tribute Indochine Parking du Casino JOA de Saint Laurent en Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux 29 août 2026
- Circuit des viaducs de la Ligne des Hirondelles Départ de l’office de tourisme Saint-Laurent-en-Grandvaux 2 septembre 2026
- Forum des associations salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux 12 septembre 2026