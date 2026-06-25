Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Octobre Rose à Saint-Laurent-en-Grandvaux

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 08:00:00

fin : 2026-10-10 15:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Marche rose organisée par les Crapahuts . Inscription sur place de 8h à 10h. 2 parcours aux choix.

Samedi 10 octobre.

Informations à venir

En partenariat avec la commune. .

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 29 87 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre Rose à Saint-Laurent-en-Grandvaux

L’événement Octobre Rose à Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX