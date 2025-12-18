Souper dansant des pompiers

salle des fêtes Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Souper dansant des Sapeurs-Pompiers du Grandvaux à la salle des fêtes de la Chaumusse, samedi 17 octobre 2026.

Informations à venir .

salle des fêtes Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté amicalespdugrandvaux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Souper dansant des pompiers Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-12-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX