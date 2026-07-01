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Visite guidée de la fruitière du Pays Grandvallier Fruitiere du Pays Grandvallier Saint-Laurent-en-Grandvaux

jeudi 16 juillet 2026 · Fruitiere du Pays Grandvallier · Saint-Laurent-en-Grandvaux

Visite guidée de la fruitière du Pays Grandvallier Fruitiere du Pays Grandvallier Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Fruitiere du Pays Grandvallier
Adresse
36 rue de Genève
Ville
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
Département
Jura
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Visite guidée de la fruitière du Pays Grandvallier

Fruitiere du Pays Grandvallier 36 rue de Genève Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-08-27 10:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

La Fruitière du Pays Grandvallier vous propose les jeudis matin des vacances scolaires toutes zones, une visite guidée pour découvrir l’histoire et la fabrication du Comté.
Les visites commencent dès 9h30 et durent 30 min.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 03 84 60 15 25 avant le mercredi midi.

Tarif: 5€ par adulte
3€ par enfant (6 à 12 ans)
Gratuit pour les de 6 ans
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nous ne pouvons pas accueillir à la visite les cannes, béquilles, poussettes et fauteuils roulants. Aucune fabrication n’aura lieu pendant l’accueil des groupes, pour des raisons d’hygiène également.
Des créneaux spécifiques pour les personnes en situation de handicap (hors handicap physique) pourront être organisés merci de prendre contact avec l’office de tourisme Haut-Jura Grandvaux.   .

Fruitiere du Pays Grandvallier 36 rue de Genève Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 

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English : Visite guidée de la fruitière du Pays Grandvallier

L’événement Visite guidée de la fruitière du Pays Grandvallier Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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