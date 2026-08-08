Démonstration et initiation de dentelle au fusain Ferme L. Mignot Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Démonstration et initiation de dentelle au fusain

Ferme L. Mignot 37 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Les dentelières de Cluny font l’honneur d’intervenir à la Ferme Louise Mignot pour une démonstration de dentelle au fusain. Avec des initiations gratuites, pour les adultes, hommes ou femmes !

RDV de 15h à 19h samedi 8 et dimanche 9 août.

Profitez-en pour découvrir la nouvelle expo thématique annuelle à la Ferme Louise Mignot ! Cabinet de curiosités , proposée par les Amis du Grandvaux.

L’expo est ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 19h, du 26 juillet au 16 août 2026. L’entrée est libre avec des départs de visite guidée réguliers ; boissons fraiches, encas et artisanat maison vous seront proposés à l’issue de la visite ! .

Ferme L. Mignot 37 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Démonstration et initiation de dentelle au fusain

L’événement Démonstration et initiation de dentelle au fusain Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-08-01 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX