Japon-en-Grandvaux Vernissage de l’Expo- Jean-Baptiste Andriollo Centre culturel du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux

Japon-en-Grandvaux Vernissage de l’Expo- Jean-Baptiste Andriollo

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Originaire de Saint-Claude et diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Besançon, Jean-Baptiste Andriollo voyage depuis plus d’une quinzaine d’année entre tradition et modernité à travers l’univers pictural de l’encre de chine issu de la culture japonaise, plus connu sous le nom de sumi-e ( sumi pour encre et e pour dessin). C’est d’abord en Chine puis au Japon qu’il est allé chercher l’inspiration et puiser l’essence même de cette art à la tradition multimillénaire. Utilisant les meilleurs papiers du Japon (Mino-Washi) et mélangeant des techniques originales de traits, de lavis, de taches, avec une grande variété de thèmes (paysage, plantes, animaux, personnage…), Jean-Baptiste Andriollo a su trouver sa propre identité graphique dans le monde du sumi-e. Depuis 2021, il enseigne le dessin et la peinture à l’école des Beaux -Arts de Dole.

VERNISSAGE VENDREDI 8 MAI à 18h00 en présence de l’artiste, en ouverture du Festival Japon-en-Grandvaux

Entrée libre, Du lundi au vendredi 14h/19h samedi 9h/12h .

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Japon-en-Grandvaux Vernissage de l’Expo- Jean-Baptiste Andriollo

L’événement Japon-en-Grandvaux Vernissage de l’Expo- Jean-Baptiste Andriollo Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX