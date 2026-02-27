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Café Vélo, Auberge de Jeunesse, Pontarlier

Café Vélo, Auberge de Jeunesse, Pontarlier

Café Vélo, Auberge de Jeunesse, Pontarlier vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Auberge de Jeunesse

Adresse : 21, rue Marpaud 25300 Pontarlier

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Café Vélo Vendredi 8 mai, 18h00 Auberge de Jeunesse Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T20:00:00+02:00

Rencontre et échange avec ELAN Handiloisirs de Pontarlier, (association offrant la possibilité à des personnes en situation de handicap de participer à des loisirs de pleine nature),à l’occasion de l’arrivée de leur périple Gilley Pontarlier en cycles adaptés. Présentation de l’association ELAN et de son matériel,

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Rencontre Echange avec ELAN

SVP

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