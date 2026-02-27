Café Vélo, Auberge de Jeunesse, Pontarlier

Café Vélo Vendredi 8 mai, 18h00 Auberge de Jeunesse Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T20:00:00+02:00

Rencontre et échange avec ELAN Handiloisirs de Pontarlier, (association offrant la possibilité à des personnes en situation de handicap de participer à des loisirs de pleine nature),à l’occasion de l’arrivée de leur périple Gilley Pontarlier en cycles adaptés. Présentation de l’association ELAN et de son matériel,

Auberge de Jeunesse 21, rue Marpaud 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Stand-Chirvaux-Gare Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://sellevousplait.wixsite.com/home/actualit%C3%A9s-1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://elan-handiloisirs.fr/ »}]

Rencontre Echange avec ELAN

SVP