Pontarlier

81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

Centre-Ville Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Pour marquer le 81e anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale, la Ville vous invite à une journée de commémoration. Défilés, cérémonies de recueillement aux trois monuments aux Morts de la Ville une occasion unique de rendre hommage à ceux qui se sont battus pour notre liberté. .

Centre-Ville Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 47

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English : 81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

L’événement 81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS