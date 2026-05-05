81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Pontarlier
81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Pontarlier vendredi 8 mai 2026.
Pontarlier
81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
Centre-Ville Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Pour marquer le 81e anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale, la Ville vous invite à une journée de commémoration. Défilés, cérémonies de recueillement aux trois monuments aux Morts de la Ville une occasion unique de rendre hommage à ceux qui se sont battus pour notre liberté. .
Centre-Ville Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 47
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English : 81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
L’événement 81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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