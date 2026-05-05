Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Pontarlier

81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Pontarlier vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Centre-Ville

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Pontarlier

81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

Centre-Ville Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Pour marquer le 81e anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale, la Ville vous invite à une journée de commémoration. Défilés, cérémonies de recueillement aux trois monuments aux Morts de la Ville une occasion unique de rendre hommage à ceux qui se sont battus pour notre liberté.   .

Centre-Ville Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

L’événement 81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)