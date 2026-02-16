4ème Festival Bleu Pupitre Une soirée, Deux concerts Pontarlier

4ème Festival Bleu Pupitre Une soirée, Deux concerts

Théâtre Bernard Blier Pontarlier

2026-05-08 20:00:00

2026-05-08 22:30:00

2026-05-08

Organisé par Ariolica.

Première partie un duo piano et flûte. Oeuvres jouées Ballade sous la lune , par Stéphane Ganard, piano et Patricia Ganard-Vandel, flûte traversière. Deuxième partie, un hommage à Serge Reggiani par l’interprétation de ces pus belles chansons, par Pascal Carré. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

