4ème Festival Bleu Pupitre Une soirée, Deux concerts Pontarlier

4ème Festival Bleu Pupitre Une soirée, Deux concerts
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08 22:30:00
2026-05-08
Organisé par Ariolica.
Première partie un duo piano et flûte. Oeuvres jouées Ballade sous la lune , par Stéphane Ganard, piano et Patricia Ganard-Vandel, flûte traversière. Deuxième partie, un hommage à Serge Reggiani par l’interprétation de ces pus belles chansons, par Pascal Carré. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : 4ème Festival Bleu Pupitre Une soirée, Deux concerts
