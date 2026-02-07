Spectacle Le renouveau d’un artiste Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Pontarlier

Spectacle Le renouveau d’un artiste

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Organisé par l’Option Musique du Lycée les Augustins.

Les élèves de l’option musique du lycée des Augustins vous présentent leur spectacle musical Le Renouveau d’une artiste . Cette soirée est le fruit du travail de toute leur année scolaire. Venez les encourager, et découvrir ce voyage émotionnel rempli de rencontres !

Gratuit. .

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 49 76 lesaugustins.pontarlier@scolafc.org

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English : Spectacle Le renouveau d’un artiste

L’événement Spectacle Le renouveau d’un artiste Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS