Spectacle Le renouveau d’un artiste Théâtre Bernard Blier Pontarlier
Spectacle Le renouveau d’un artiste Théâtre Bernard Blier Pontarlier mercredi 6 mai 2026.
Pontarlier
Spectacle Le renouveau d’un artiste
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Organisé par l’Option Musique du Lycée les Augustins.
Les élèves de l’option musique du lycée des Augustins vous présentent leur spectacle musical Le Renouveau d’une artiste . Cette soirée est le fruit du travail de toute leur année scolaire. Venez les encourager, et découvrir ce voyage émotionnel rempli de rencontres !
Gratuit. .
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 49 76 lesaugustins.pontarlier@scolafc.org
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English : Spectacle Le renouveau d’un artiste
L’événement Spectacle Le renouveau d’un artiste Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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