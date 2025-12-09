Ciné-club J. Becker Des hommes et des dieux Pontarlier

Ciné-club J. Becker Des hommes et des dieux

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-09 18:30:00

fin : 2025-12-09 20:30:00

2025-12-09

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

XAVIER BEAUVOIS,2010,120’VF. Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région.

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

