Cafécrans – le smartphone addictif, Bibliothèque Triangle, Rennes
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes
Informations pratiques
Cafécrans – le smartphone addictif Samedi 26 septembre, 16h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Un rendez-vous convivial chaque mois pour prendre le temps de réfléchir sur nos écrans.
Quelle place prend le smartphone dans nos vies ? Partage d’astuces pour combattre l’écan impulsif et création d’une liste personnalisée d’activités anti-scroll.
Adultes & ados tous niveaux.
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Rencontres et réflexions autour du numérique numérique
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