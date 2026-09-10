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Cafécrans – le smartphone addictif, Bibliothèque Triangle, Rennes

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes

Cafécrans – le smartphone addictif, Bibliothèque Triangle, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Triangle
Adresse
3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Cafécrans – le smartphone addictif Samedi 26 septembre, 16h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Un rendez-vous convivial chaque mois pour prendre le temps de réfléchir sur nos écrans.
Quelle place prend le smartphone dans nos vies ? Partage d’astuces pour combattre l’écan impulsif et création d’une liste personnalisée d’activités anti-scroll.
Adultes & ados tous niveaux.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
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