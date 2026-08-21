Cafés-coulisses : découvrez l’envers du décor de votre magasin Decathlon Niort, Décathlon Niort, Niort
samedi 19 septembre 2026 · Décathlon Niort · Niort
Informations pratiques
Cafés-coulisses : découvrez l’envers du décor de votre magasin Decathlon Niort Samedi 19 septembre, 08h25 Décathlon Niort Deux-Sèvres
Evénement gratuit sur réservation. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:25:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:25:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, entrez dans les coulisses de Decathlon !
Découvrez la réception, l’atelier et les différents espaces habituellement fermés au public, et percez les secrets du fonctionnement du magasin autour d’un petit-déjeuner convivial.
Décathlon Niort 5 rue charles darwin, 79000 Niort Niort 79000 Fleurelle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 33 34 97 [{« type »: « link », « value »: « https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/details/12811406 »}]
À l’occasion de la Journée du Patrimoine, entrez dans les coulisses de Decathlon ! Visitez la réception, l’atelier et découvrez les secrets du fonctionnement de notre magasin autour d’un…
©Decathlon
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