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Cafés parents Decazeville

samedi 17 octobre 2026 · Decazeville

Cafés parents Decazeville

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Ville
12300 Decazeville
Département
Aveyron
Tarif

Decazeville

Cafés parents

Decazeville Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Maison Commune Emploi Formation Decazeville 9h45 à 12h30
Parents sous pression : et si on décodait les crises de nos enfants ensemble ? Avec Amandine Combret.
Gratuit. Inscription Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73   .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73 

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English :

L’événement Cafés parents Decazeville a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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