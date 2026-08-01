Festival La Servante du Pays Noir 1re édition Decazeville
samedi 22 août 2026 · Decazeville
Informations pratiques
Decazeville
Festival La Servante du Pays Noir 1re édition
Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Première édition du Festival d’arts vivants La Servante du Pays Noir !
Au programme
Concerts
10h30 Chants polyphoniques a capella Plateau de la Cité du Sailhenc. Tout public.
10h45 Occitan Covers 490 route de Saint-Roch. Tout public. Durée 1h15.
15h30 Soul Ties Au coeur de la cité de Miramont. Tout public. Durée 1h15.
17h Little Rugissant Orkestra Amphithéâtre de Decazeville. Tout public. Durée 1h15
Spectacles
18h30 Rien? Pitrerie Funéraire Place Ségalat. A partir de 8 ans. Durée 58min.
20h30 Doctolibre Place Ségalat. Durée 2h.
21h45 En chantier Place Decazes. A partir de 8 ans. Durée 1h15.
Tarif des spectacles participation libre.
Festival organisé par la municipalité de Decazeville. .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie
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English :
First Edition of the La Servante du Pays Noir Performing Arts Festival!
L’événement Festival La Servante du Pays Noir 1re édition Decazeville a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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