Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Cahutes Danse par la compagnie Sac de noeuds

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-24 15:30:00

fin : 2027-02-24 15:55:00

Date(s) :

2027-02-24

Une petite cabane, deux danseuses, et mille petits jeux de lumière, de sons et de mouvements tout doux. Dans cet abri fragile, tout change doucement le blanc devient nuage, le souffle devient vent, les gestes font pousser des fleurs imaginaires. Avec des ombres, des lampes et des tissus qui bougent, la cabane se transforme comme par magie. On écoute, on regarde, on ressent.

Cahutes est une douce exploration pour les tout-petits, un voyage calme et sensoriel au cœur du vivant.

Dans le cadre du dispositif Vacances en arts.

Création 2026.

Spectacle Jeune public dès 6 mois

Durée 25 minutes .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

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English : Cahutes Danse par la compagnie Sac de noeuds

L’événement Cahutes Danse par la compagnie Sac de noeuds Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité