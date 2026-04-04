CALEMA – CALEMA – TOUR 2026 LA PALESTRE Le Cannet
CALEMA – CALEMA – TOUR 2026 LA PALESTRE Le Cannet vendredi 27 novembre 2026.
CALEMA – CALEMA – TOUR 2026 Début : 2026-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06
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