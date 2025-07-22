Calogero Troyes

Calogero Troyes mercredi 23 septembre 2026.

Calogero

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 55 – 55 – 70 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.



Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites. .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

