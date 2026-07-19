Informations pratiques

Carcassonne

CALOGERO UN SOIR DANS LES THÉÂTRES

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 55 – 55 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Stratèges Organisation & TS3 Rivaj Group présentent Calogero Un Soir dans les Théâtres

Quinze ans après, Calogero retrouve les théâtres pour une tournée acoustique événement de plus de 175 dates.

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

Deux soirées exclusivement consacrées au public carcassonnais, toujours au rendez-vous pour redécouvrir ses meilleurs morceaux.

Durée 1h45

Avec CALOGERO Cyrille NOBILET Jan Pham HUU TRI

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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Strat%E8ges Organisation & TS3 Rivaj Group Present Calogero: An Evening in the Theaters

Fifteen years later, Calogero returns to the theaters for a major acoustic tour featuring more than 175 dates.

After touring the Zenith and Arena venues, he returns to the stage in more intimate venues to offer a retrospective of his career in concert, featuring a selection of “handpicked songs” from his repertoire presented in never-before-heard versions.

Two evenings exclusively dedicated to the Carcassonne audience, who are always there to rediscover his greatest hits.

Duration: 1 hour 45 minutes

Featuring: CALOGERO, Cyrille NOBILET, Jan Pham HUU TRI

L’événement CALOGERO UN SOIR DANS LES THÉÂTRES Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-16 par