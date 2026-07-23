PÉNICHE EN FÊTE FRANZ ROBERT WILD DUO Carcassonne
mercredi 12 août 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
PÉNICHE EN FÊTE FRANZ ROBERT WILD DUO
Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Péniche en Fête revient pour sa troisième édition !
Rendez-vous tous les mercredis d’août pour profiter d’une ambiance musicale au bord de l’eau. La Péniche Europ’Odyssée accueille des groupes occitans pour des moments de convivialité.
Le Mercredi 12 Août 2026, venez découvrir FRANZ ROBERT WILD Duo.
Folk-Rock & Pop rêveuse. Reprises anglophones et créations originales, l’esprit du XXe siècle.
.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Péniche en Fête is back for its third edition!
Join us every Wednesday in August to enjoy a musical atmosphere by the water. The Péniche Europ’Odyssée welcomes Occitan bands for a fun and friendly time.
On Wednesday, August 12, 2026, come discover the FRANZ ROBERT WILD Duo.
Dreamy folk-rock & pop. English-language covers and original songs, in the spirit of the 20th century.
L’événement PÉNICHE EN FÊTE FRANZ ROBERT WILD DUO Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-23 par
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- FESTIVAL DE CARCASSONNE ASAF AVIDAN Carcassonne 30 juillet 2026
- FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE LOÏC TRAN Carcassonne 30 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARCASSONNE ZAZ + CLAUDIO CAPEO Carcassonne 31 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARCASSONNE KOOL AND THE GANG Carcassonne 1 août 2026
- LES VENTS D’ANGES ORGUE À 4 MAINS ET 4 PIEDS Carcassonne 1 août 2026