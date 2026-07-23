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AGENDA · Carcassonne

PÉNICHE EN FÊTE FRANZ ROBERT WILD DUO Carcassonne

mercredi 12 août 2026 · Carcassonne

PÉNICHE EN FÊTE FRANZ ROBERT WILD DUO Carcassonne

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif

Carcassonne

PÉNICHE EN FÊTE FRANZ ROBERT WILD DUO

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Péniche en Fête revient pour sa troisième édition !

Rendez-vous tous les mercredis d’août pour profiter d’une ambiance musicale au bord de l’eau. La Péniche Europ’Odyssée accueille des groupes occitans pour des moments de convivialité.

Le Mercredi 12 Août 2026, venez découvrir FRANZ ROBERT WILD Duo.

Folk-Rock & Pop rêveuse. Reprises anglophones et créations originales, l’esprit du XXe siècle.
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Carcassonne 11000 Aude Occitanie  

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English :

Péniche en Fête is back for its third edition!

Join us every Wednesday in August to enjoy a musical atmosphere by the water. The Péniche Europ’Odyssée welcomes Occitan bands for a fun and friendly time.

On Wednesday, August 12, 2026, come discover the FRANZ ROBERT WILD Duo.

Dreamy folk-rock & pop. English-language covers and original songs, in the spirit of the 20th century.

L’événement PÉNICHE EN FÊTE FRANZ ROBERT WILD DUO Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-23 par

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