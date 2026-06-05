Carcassonne

FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE LENNY MARSOUIN

Rue Trivalle Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Lenny Marsouin est un duo de pop électro-acoustique en français dans une esthétique indé et DIY. La musique est poétique, fluide et détendue. On parle d’intimité, de fragilité, de dépression et de famille sur un fond de synthés, guitare électrique, une basse, une clarinette et des machines. Les beats sont texturés et empruntent à d’autres genres comme la bossa nova, la bass music, la drum n’bass… Lenny se situe entre Flavien Berger pour le côté progessif et aquatique, PiJaMa (indé, DIY) et Laura Cahen ou Camille pour les textes. Avec tout ça on revendique l’acceptation de soi, on donne de la force aux personnes sensibles.

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Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Lenny Marsouin is a French electro-acoustic pop duo with an indie, DIY aesthetic. Their music is poetic, fluid and relaxed. It speaks of intimacy, fragility, depression and family, against a backdrop of synths, electric guitar, bass, clarinet and machines. The beats are textured and borrow from other genres such as bossa nova, bass music, drum n?bass? Lenny is somewhere between Flavien Berger on the proggy, aquatic side, PiJaMa (indie, DIY) and Laura Cahen or Camille on the lyrics. With all this, we’re asserting self-acceptance, giving strength to sensitive people.

L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE LENNY MARSOUIN Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par