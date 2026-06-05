Carcassonne

FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE PANDA BANDITT

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Panda Banditt, c’est le duo pop-électro à la formation originale piano/chant+ batterie/SPD-SX. Depuis 2016, menée par deux jeunes musiciens, l’idée ne cesse de se développer pour enfin se concrétiser en 2018 et donner Panda Banditt. L’énergie est véhiculée par le choix de reprises actuelles mais aussi par le travail du son avec en plus de la batterie, des claviers et du chant, des machines électroniques (Sampleur, looper, harmoniseur… ).

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Panda Banditt is the pop-electro duo with the original formation piano/vocals+ drums/SPD-SX. Since 2016, led by two young musicians, the idea has continued to develop, finally coming to fruition in 2018 as Panda Banditt. The energy is conveyed by the choice of current covers, but also by the sound work with electronic machines (sampler, looper, harmonizer… ) in addition to drums, keyboards and vocals.

L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE PANDA BANDITT Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par