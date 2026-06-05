FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE JUST DELAYED Carcassonne
FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE JUST DELAYED Carcassonne mardi 11 août 2026.
Carcassonne
FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE JUST DELAYED
Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Le leader des Just Delayed accompagné de la violoncelliste Maëlle Rouifed met à nu les chansons d’un premier album remarqué. Une voix rare, des mélodies fines et ciselées aux arrangements planants et créatifs, un tremplin raffiné vers le rêve et l’ailleurs en 11 escales. Maëlle Rouifed, Chanteuse, percussionniste, guitariste et violoncelliste, musicienne aux inﬂuences multiples, rejoint Thierry Leduc, leader, songwriter et voix du projet, dans une osmose musicale et humaine contagieuse pour le public.
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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
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English :
The Just Delayed leader, accompanied by cellist Maëlle Rouifed, lays bare the songs from his acclaimed debut album. A rare voice, fine, chiselled melodies with soaring, creative arrangements, a refined springboard to dreams and elsewhere in 11 stops. Maëlle Rouifed, singer, percussionist, guitarist and cellist, a musician of multiple in?uences, joins Thierry Leduc, leader, songwriter and voice of the project, in an infectious musical and human osmosis for the audience.
L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE JUST DELAYED Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par
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