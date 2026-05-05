CALVA LOUISE + SUN, Le Rocher de Palmer, Cenon
CALVA LOUISE + SUN, Le Rocher de Palmer, Cenon mardi 27 octobre 2026.
CALVA LOUISE + SUN Mardi 27 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde
Tarif Plein : 25€ | Tarif Abonné.e : 22€ | Tarif Infidèle : 22€ | Tarif PMR/PSH : 22€ | Enfants de moins de 12 ans : 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T20:30:00+01:00 – 2026-10-27T23:30:00+01:00
Fin : 2026-10-27T20:30:00+01:00 – 2026-10-27T23:30:00+01:00
CALVA LOUISE
L’univers psychédélique et surréaliste de Calva Louise va secouer un brin le Rocher de Palmer. Et réunir autour de leur dernier opus, les fans de punk métissé, mâtiné de metalcore, d’électro et de latin rock.
Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/calva-louise-sun-27102026-1930 »}]
Musiques de Nuit présente Metal Punk
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