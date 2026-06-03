Camarades Odyssée Orvault
Camarades Odyssée Orvault mardi 13 octobre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 20:00 – 21:20
Gratuit : non De 9 € à 23 € L’OdysséeDurée : 1h20Dès 15 ansTarifs : TP : 23€ / TPR : 20€ / TA : 17€ / TR : 9€ / TM : 2€Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47 Adulte, Etudiant, Senior
Colette née à Saint-Nazaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Son histoire intime traverse les grandes luttes des années 60 et 70, de Mai 68 aux combats féministes et aux droits civiques.Ses engagements prennent vie, les slogans s’écrivent puis s’effacent et laissent leur trace. Entre récit initiatique et fresque générationnelle, Camarades interroge la mémoire collective et politique : que reste-t-il des utopies d’hier ?
Odyssée Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/131-Camarades?session=131
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