« CAMAURDZ » DE GABRIELLE MICHIKO FUKUHARA-URVOY, Théâtre Jules Julien, Toulouse
« CAMAURDZ » DE GABRIELLE MICHIKO FUKUHARA-URVOY, Théâtre Jules Julien, Toulouse vendredi 12 juin 2026.
« CAMAURDZ » DE GABRIELLE MICHIKO FUKUHARA-URVOY Vendredi 12 juin, 18h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00
Vendredi 12 juin | 18h
Samedi 13 juin | 15h
Mercredi 17 juin | 11h30
Durée : 30 minutes
Nous devons faire fondre notre couleur. Nous devons être vert. Nous devons rester dans notre coin. Nous sommes coincées. Coincées dans quoi? Coincées dans coin? Coin dans coin? Coin couand coin? Coin coin couam coim? Coooiiime coin coicoin!! Coin, coin coin coin. COIN, COIN!!! Coin. Coin. Coin. Coin. Couam. Couame. Came. Camoue. Camou. Camo. Camo. Camo. Camo. Camo. Camon. Cam on. Came on.
Distribution :
Avec : Gabrielle Michiko Fukuhara-Urvoy, Samuel Noble, Cyann Volson, Margot Biberian, Zoé Rapoutet-Tan Ham, Lily Carton
Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil
→ Projet personnel de Gabrielle Michiko Fukuhara-Urvoy, Cycle Spécialisé 3e année théâtre Conservatoire de Toulouse
Copyright : Gabrielle Michiko Fukuhara-Urvoy
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- SACREE SOIREE LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse. 1 juin 2026
- Brasserie Caporal, Brasserie Caporal, Toulouse 1 juin 2026
- Visite Mon Précieux… « Le vase à thériaque de la pharmacie des Jésuites », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Photographies L’éveilleuse des tout-petits, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse 2 juin 2026