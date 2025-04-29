CAMILLE, Le Rocher de Palmer, Cenon

CAMILLE Vendredi 13 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 40€ | Tarif Abonné.e : 37€ | Tarif Infidèle : 38€ | Tarif PMR/PSH : 38€ | Carte Jeune Bdx Métropole 1 achetée – la même offerte : 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T23:30:00+01:00

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/camille-13112026-1930 »}]

Camille cultive les vertus du chant comme on entretient son jardin intérieur, avec soin et naturel. Compositrice et interprète intense, la vocaliste virtuose ancre son dernier album dans l’expérie … Chanson France