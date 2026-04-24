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CAMILLE OPERA DE LIMOGES Limoges

CAMILLE OPERA DE LIMOGES Limoges

CAMILLE OPERA DE LIMOGES Limoges samedi 14 novembre 2026.

Lieu : OPERA DE LIMOGES

Adresse : 48, RUE JEAN JAURES

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 20:00

CAMILLE Début : 2026-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

OPERA DE LIMOGES 48, RUE JEAN JAURES 87000 Limoges 87

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