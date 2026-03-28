Camille Tissot – Heureuse Le Bacchus Rennes 19 et 20 février 2027 Tarifs : 24€

Avec Heureuse, Camille libère la parole, et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante !

Pow Pow Pow et TICPRODUCTION, Café Théâtre Le Bacchus présente Camille Tissot dans « Heureuse »

Comédienne depuis dix ans, et ancienne chroniqueuse chez Canal plus, Camille lance son premier spectacle, Heureuse.

Un spectacle en construction ! Comme son état psychologique.

Heureuse des malheurs, mal à l’aise avec le bonheur, Camille rit de ses angoisses, de sa maternité, de sa peur de mourir, avec une palette de mimiques, et de personnages de son quotidien.

« Je ne suis pas ridée en fait je suis juste expressive. »

Avec Heureuse, Camille libère la parole, et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-19T21:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-20T22:15:00.000+01:00

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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8184-camille-tissot-heureuse-fevrier-2027.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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